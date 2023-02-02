İsveç’ten Erdoğan’a yanıt: ‘Anlaşmada din yok’

İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kur’an yakılmasıyla büyüyen kriz sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert açıklamalarına İsveç’ten yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği yakınlarında Kuran yakılmasının ardından Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine kapıları kapatırken tartışmalar sürüyor.

İsveç’teki provokasyon sonrasında Türkiye geçen hafta İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz olarak iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı konuşmada, “İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur’an’ın yakılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO’ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur, İsveç konusunda olumlu değildir. Bunu böyle bilin” demişti.

Bu açıklamalara İsveç'ten yanıt geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konusunda taviz vermeyeceğini söyledi. Billström, NATO üyeliği müzakereleri kapsamında geçen yıl varılan üçlü mutabakata değinerek “Din bu anlaşmanın bir parçası değil” dedi.

Billström, İsveç haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada “İsveç’in NATO üyesi olmak için ne yapması gerektiği üçlü anlaşmada çok açık. Din, bu anlaşmanın bir parçası değil” ifadelerini kullandı.

Ülkesinin mutabakat şartlarını yerine getirmek için adımlar attığını kaydeden İsveçli bakan, Kur'an yakılmasına atıfla “Türk tarafının kesinlikle yasal ancak saygısızca bu eylemden rahatsız olmasını anlıyorum. Türkiye'de bir seçim kampanyası var ve seçimlerde birçok şey söylenir. Bu açıklamaların bu çerçevede ele alınması gerek” diye konuştu.

Billström, gerilimin yatışması gerektiğini ve Türkiye'yle görüşmelere devam etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

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