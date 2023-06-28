İsveç’ten kriz çıkaracak Kuran kararı

İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusuna onay vermeyen Türkiye’ye baskılar artarken İsveç’ten krizi daha da kötüye götürecek bir adım geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsveç polisi, başkent Stockholm’deki ana cami önünde bugün Kurban Bayramı’nın ilk gününde planlanan Kuran yakma eylemine izin verildiğini açıkladı.

Polis, yazılı açıklamasında, Kuran yakma eylemiyle ilgili güvenlik risklerinin “mevcut yasalar çerçevesinde reddetme kararı almayı gerektirecek nitelikte olmadığını” savundu. Eyleme, Salwan Momika isimli Iraklı sığınmacı dahil iki kişinin katılacağı kaydedildi.

Daha önce aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın ocak ayıda İsveç'teki Türk büyükelçiliği önünde Kuran yakması Türkiye dahil birçok ülkenin tepkisini çekmişti. İsveç'te Kuran provokasyonları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan protestolar sonrası Ankara'dan çok sert mesajlar gelmiş, İsveç’le yürütülen NATO görüşmeleri askıya alınmıştı.

CAMİ ÖNÜNE POLİS TAKVİYESİ

İsveç polisi, iki hafta önce Stockholm’de Kuran yakma eylemlerine izin vermeme kararı almıştı. Temyiz mahkemesi ise polisin bu yasağının yanlış olduğunu savunmuştu.

Kriz, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeyen Türkiye'ye çağrıların arttığı bir dönemde yaşanıyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bu sabah yaptığı açıklamada, Türkiye’nin onayını beklediklerini ve gelecek ay Vilnius’da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi askeri ittifaka üye olmayı umduklarını söylemişti.

Bugünkü provokasyon öncesi polis, bölgede düzeni sağlamak için ülke genelinden takviye birlikler çağırdığını açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'nin muhabiri, bu sabah caminin yakınında polis araçlarının konuşlandırıldığını bildirdi.

İlginizi Çekebilir Stoltenberg: Türkiye ile İsveç arasında görüşme olacak

İlginizi Çekebilir İsveç'ten dikkat çeken savunma raporu: Saldırıya uğrayabiliriz

İlginizi Çekebilir İsveç, terör örgütü PKK'yı kınadı