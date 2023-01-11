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İsveç’ten nükleer reaktör adımı

İsveç, elektrik üretimini artırmak için yeni nükleer reaktör inşasına izin verecek yasa hazırlıyor.

Sozcu.com.tr
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İsveç’ten nükleer reaktör adımı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin elektrik üretimini artırmak ve enerji güvenliğini pekiştirmek için yeni nükleer reaktörlerin inşasına izin verecek yasalar hazırladığını söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda bazı reaktörlerin kademeli olarak kapatılması sürecini de tersine döndürmeyi planlayan Kristersson’un sağ eğilimli hükümetinin, nükleer enerji kapasitesini genişletmek başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

Nükleer reaktörlerin kapatılması, ülkenin yenilenebilir ancak daha az istikrarlı enerji kaynaklarına olan bağımlılığını artırmıştı. Hala parlamento onayı bekleyen yasa teklifinin, ülkede daha fazla konumda reaktör inşasını mümkün kılması ve Mart 2023’te yürürlüğe girmesi bekleniyor. (Reuters)

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İsveç Reuters
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