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İsveç’ten terör örgütü itirafı: PKK/YPG’ye finans sağlanıyor

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SAPO), İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin finanse edildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
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İsveç’ten terör örgütü itirafı: PKK/YPG’ye finans sağlanıyor

SAPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT’ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.

Trehörning, “Miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK’nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim” dedi.

Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK/YPG’ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.

İsveç’in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak’ta ülkesinin devlet radyosu SR’ye “İsveç’te organize suç çeteleri PKK’yı finanse ediyor. Finlandiya’dan farklı olarak İsveç’te PKK’nın daha fazla finans kaynağı var.” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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