İsveç’ten Türkiye’ye mesaj: Zamanı geldi
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği hakkında Türkiye’ye mesaj gönderdi. Kararının TBMM’de verileceğini ifade eden Kristersson, yasama çalışmalarının başladığını belirtti ve “Bence de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının zamanı geldi” dedi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik süreciyle alakalı konuştu.
Kristersson, “Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye’ye ait, Türkiye kendi kararlarını kendi alır” dedi.
TBMM’nin açılmasından sonra İsveç’in NATO üyeliği hakkındaki onay sürecinin “en kısa sürede” Meclis’e gönderilmesi konusunda anlaştıklarını ifade eden Kristersson, şunları kaydetti:
“Herkes bunu parlamento açıldıktan sonra İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanacağı yönünde yorumluyor. Artık meclis açılmış durumda. Bence de İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanmasının zamanı geldi.” (AA)