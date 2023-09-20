İsviçre, kamuya açık alanlarda burkayı yasakladı

İsviçre Parlamentosu, kamuya açık alanlarda burka giyilmesini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Yasağı ihlal edenlere 1000 İsviçre frangına kadar para cezası verilebilecek.

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İsviçre’de Federal Parlamento, burka yasağını öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarı 29 aleyhte oya karşılık olarak 151 lehte oyla kabul edildi. 6 vekil de çekimser oy verdi.

Buna göre kamuya açık alanlarda yüzün tamamen kapatılması yasaklanırken özel alanlarda gözler, burun ve ağızın görünür olması gerekiyor.

İSTİSNALAR VAR

Tasarıda, sağlık nedenleriyle veya uçak ile ibadethaneler gibi yerlerde yüzün kapatılabilmesi istisnaları bulunuyor. İsviçre Adalet Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, bazı insanların “kadınlara şiddet” veya “cinsel istismarla” ilgili bir gösteri sırasında kendilerini maskelemenin daha güvenli olduğunu hissedebileceğini kaydederken bu konuda belirli bir orantılılığa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Halk Partisi Milletvekili Walter Wobmann de yasanın burkanın yanı sıra binalara zarar veren maskeli siyasi göstericileri veya holiganları da hedef aldığını belirtti.

PARA CEZASI

Yasağı ihlal edenlere 1000 İsviçre frangına kadar para cezası uygulanabilecek. Bu rakam bugünkü kur ile yaklaşık 30 bin TL'ye denk geliyor.

Burka yasağına ilişkin yasa yürürlüğe girdiğinde, İsviçre’nin tüm kantonlarında geçerli olacak.

Yasanın yürürlüğe girmesi için Ulusal Konsey ve Eyaletler Konseyi’nin de onaylaması gerekiyor. İki konsey de yasayı onaylarsa, yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek. (AA)