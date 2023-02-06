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İsviçre’de çığ düşmesi nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

İsviçre'nin Graubuenden kantonunda çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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İsviçre’de çığ düşmesi nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi

İsviçre basınında yer alan habere göre, ülkenin güneydoğusunda yer alan Graubuenden kantonunda çığ düşmesi sonucunda pist dışında kayak yapan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kanton polisi, grup içerisinde yer alan üçüncü bir kişinin kar akışına kapıldığını ancak yara almadan kurtarıldığını ifade etti.

Polis, hayatını kaybedenlerin 56 yaşında bir kadın ve 52 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı.

Kayakçıları kurtarma operasyonunun, zayıf görüş ve kötü hava koşulları nedeniyle geciktiği de ifade edildi.

Öte yandan, Avusturya’da cuma gününden bu yana toplam 8 kişi çığ nedeniyle hayatını kaybetti. (AA)

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