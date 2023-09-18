İsyan sonrası ıslahevinden firar eden suçlular yakalandı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Abraxas Akademisi isimli ıslahevinden çıkan isyan sonrası firar eden 9 kişi yakalandı.
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, tedavi programı hizmeti sağlayan Abraxas Akademisi’nden kaçan 9 kişi, kovalamaca sonrası yakalandı.
“ÜŞÜYÜP YORULDUKLARI İÇİN TESLİM OLDULAR”
Pensilvanya eyalet polisi, kaçanlardan 4’ünün üşüdükleri ve yoruldukları için teslim olduğunu, diğer 5 kişinin ise polisin bir araç hırsızlığı ihbarı almasının ardından yakalandığını açıkladı. Firar eden kişilerin yaş aralığının 14 ila 18 arasında değiştiği belirtildi.
Polis, kaçakların iki ıslahevi çalışanının elinden anahtarları alıp buradan çıktıklarını ve muhtemelen çitlerin altından geçerek firar ettiklerini kaydetti.
İsyanın ayrıntılarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. (AA)