İsyancılar ayaklandı… Sivilleri öldürdüler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Beni şehrinde 13 sivil hayatını kaybettiği saldırının, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

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Kongo’da Beni şehrine bağlı Kitshanga köyünde saldırı gerçekleşti.

İsyancılar, köye baskın düzenleyerek birçok evi yağmaladı ve ateşe verdi. Saldırıda 13 sivil yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Saldırı sonrasında Kongo ordusu, bölgede operasyon başlattı. Operasyonda 6 isyancı öldürüldü.

ADF, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 1990’ların sonlarından itibaren faaliyet gösteren bir isyancı gruptur. ADF’nin saldırılarında 2014’ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Saldırı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda yaşanan şiddetin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Ülkenin doğusu, 20 yılı aşkın süredir silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Bu saldırılar, binlerce sivilin ölümüne ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine neden oldu. (AA)