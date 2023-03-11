İtalya 1300’den fazla düzensiz göçmeni kurtardı

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin, Akdeniz'in farklı noktalarında düzenledikleri kurtarma operasyonlarıyla dün geceden bu yana 1300’den fazla düzensiz göçmeni kurtardığı bildirildi.

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Sahil Güvenlikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları ayrıca göçmen teknelerinin aşırı dolu olması gibi güç koşullara rağmen diğer İtalyan güvenlik birimlerinin de desteğiyle bir teknedeki 500 göçmenin, ikinci bir bottaki 379 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin de cuma gecesi Crotone açıklarında 487 göçmeni kurtararak, limana taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, güneydeki Rocella Ionica beldesinin 100 deniz mili açığında bulunan göçmenleri taşıyan 2 tekneye de kurtarma operasyonu düzenlendiği ifade edildi.

İtalya'ya dün de son 3 günde 3 binden fazla düzensiz göçmenin Akdeniz'i aşarak geldiği belirtilmişti. Ülkeye yılbaşından bugüne kadar gelen göçmenlerin sayısı 17 bin 592'yi buldu.

Diğer yandan, ülkenin güneyindeki Steccato di Cutro beldesi açıklarında 26 Şubat'ta göçmen teknesinin batmasıyla yaşanan faciada ölenlerin sayısının, bugün bulunan 3 cansız bedenle 76’ya çıktığı bildirildi.

Bu arada, Steccato di Cutro'da bugün yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla “Katliamı durdurun” çağrısıyla bir yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe farklı sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da destek verdi.

Yürüyüşe katılanlar son faciada ölen göçmenler için sessizce yürüdü ve plaja çiçekler bıraktı.

ORTA AKDENİZ’DEKİ DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Avrupa’ya yönelik düzensiz göç akınında Orta Akdeniz’deki düzensiz göç rotalarında son yıllarda yoğun hareketlilik gözleniyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde Orta Akdeniz’de göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK’ler, AB üyesi devletlerin “güvenli liman” vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

İLK O ADAYA AYAK BASIYORLAR

Kendi imkanlarıyla Akdeniz’i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa’da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya’nın Kuzey Afrika’ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor. (AA)

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