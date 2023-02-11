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İtalya Başbakanı Meloni’den depremden bebeğin kurtarılmasına ilişkin mesaj

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 122 saat sonra Hatay'da enkazdan kurtarılan bebeğin, "zor zamanda umut" olduğunu belirtti.

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İtalya Başbakanı Meloni’den depremden bebeğin kurtarılmasına ilişkin mesaj

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatay’da, depremden 5 gün sonra bir bebeğin kurtarılması İtalya Başbakanı Meloni’yi de etkiledi.

BİR UMUT MESAJI

Meloni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremin vurduğu Türkiye ve Suriye’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay’da depremden 122 saat sonra 2 yaşında bir bebek kurtarıldı. Bu büyük sıkıntılı dönemde, bir umut mesajı.” ifadelerini kullandı. (AA)

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