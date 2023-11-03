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İtalya sular altında: 5 kişi yaşamını yitirdi

Ciaran Fırtınası'nın hissedildiği İtalya'nın Toskana bölgesi sular altında kaldı.

Sozcu.com.tr
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İtalya sular altında: 5 kişi yaşamını yitirdi

Ciaran Fırtınası can alıyor… İtalya’nın Toskana bölgesinde dün geceden beri etkili olan olumsuz hava şartları, bölg

Olumsuz hava şartları bölgede korku yaratıyor.

eyi sular altında bıraktı.

Toskana Valisi Eugenio Giani, İtalyan Rai News televizyon kanalına, kasırga dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısının 3’ten 5’e çıktığını duyurdu.

Sular altında kalan Toskana’da çok sayıda aracın sel sularıyla sürüklendiği ve birçok köprünün de hasar gördüğü belirtildi.

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