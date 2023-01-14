‘İtalya, Türkiye ve Mısır arasında arabuluculuk teklif etti’

İtalya basını, ülkenin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani'nin Türkiye ziyaretinde Mısır ile Türkiye arasında arabuluculuk teklif ettiğini yazdı.

Sozcu.com.tr

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin dünkü Türkiye ziyareti, göç ve Libya başta olmak üzere bir dizi dosyadaki olası iş birliği yansımalarıyla İtalya basınında geniş yer buldu.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın aktardığı habere göre, İtalya basınında öne çıkan unsur Roma'nın, Ankara ile Kahire arasında arabuluculuk yapma teklifi oldu. Cuma günü Ankara'da yapılan görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “stratejik ortak” diye nitelediği İtalya ile ‘enerji ve ekonomik iş birliğimiz ile terörle mücadele ve düzensiz göç konularını' ele aldıklarını; ayrıca Ukrayna, Libya, Balkanlar ve Doğu Akdeniz gibi bölgesel konuları da görüştüklerini belirtti.

İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ise görüşme sonrası sosyal medyada yayımladığı mesajda “Yasa dışı göçle mücadele, Libya ve Balkanlar'da istikrar sağlamak için de, hükümetlerimizin stratejik önceliklerindendir” dedi.

Tajani'ye Türkiye ziyaretinde eşlik eden İtalyan gazetecilerin yorumlarına göre İtalyan Bakan dönüş uçağında “memnun kalmış görünüyordu.”

Corriere della Sera, Tajani'den alıntıyla “İtalya hükümeti, Akdeniz'in bir göçmen mezarlığına dönüşmesini önlemek için çalışıyor” diye yazdı ve “Ankara'ya dünkü seyahatin başlıca amacının yasa dışı göçle mücadele olduğunu, bunun da insan kaçakçılarını durdurmak anlamına geldiğini” belirtti.

‘AMAÇ LİBYA’DA İSTİKRAR’

İtalya'da Ekim ayında iktidara gelen sağ koalisyon hükümeti, düzensiz göçle mücadeleyi öncelikli dosyaları arasına aldı. Corriere della Sera da bu bağlamda Roma yönetiminin, göçmen teknelerinin denize açılma noktalarından olan Libya konusunda, bu ülkede güçlü etkiye sahip olan Türkiye ve Mısır'a odaklanmayı planladığını yazdı.

“İki ülke (Türkiye ve Mısır), Ankara’nın Trablus hükümeti ile imzaladığı gaz ve petrol arama anlaşmaları nedeniyle ihtilaflı” diyen gazete, yakında Kahire'ye de gitmeyi planlayan Tajani'nin Mısır ile Türkiye arasında arabuluculuk teklif ettiğini belirtti.

La Repubblica gazetesi de “Tajani, İtalya'yı Libya masasına oturtmak için Türkiye'ye uçtu” başlıklı haberinde şöyle yazdı: “İtalya, göçmen akışını yönetmek, enerji ve güvenlik çıkarlarını korumak için istikrarlı bir Libya istiyor; Libya konusunda bir anlaşma ile Türkiye-Mısır arasında arabuluculuk üzerinde çalışıyor. Tajani'nin (planlanan) Kahire gezisinin amaçlarından biri de bu.”

Repubblica, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ün hafta içinde Libya'ya gittiğini hatırlattı ve gelecek ay da Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya'nın Libya özel temsilcilerinin Washington'a gideceğini vurguladı.

‘OLUMLU YANIT ALDIK’

La Stampa gazetesi de Tajani'nin Ankara ziyaretini değerlendirdiği haberinde, “İtalya büyük tura Türkiye'den başlıyor ama gözü Kuzey Afrika'da. Antonio Tajani, Libya odaklı bir görüşme için Ankara'ya uçtu” ifadelerini kullandı.

La Stampa, İtalya Dışişleri Bakanı'nın Roma'ya dönüş uçağında memnun göründüğünü ve “Bugün Türkiye'den aldığımız yanıt olumlu oldu. Günün amacına ulaşıldı” dediğini yazdı.

İtalya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin ardından Mısır ve Libya'ya da gitmeyi planladığını yazan gazete “Türkiye ile Mısır arasındaki güçlü zıtlıkları yumuşatmak amaçlı yoğun bir diplomatik çalışma var” dedi.