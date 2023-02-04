İtalya’da gündem göç ve enerji

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, dış politikada düzensiz göç ve enerjiye odaklandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, iktidarda doldurduğu 100 günde dış politikada, Avrupa-Atlantik, Avrupa Birliği (AB) ve Akdeniz olmak üzere 3 ana başlıkta Ukrayna’ya destek, düzensiz göçle mücadele ve enerji merkezi olma konularına odaklandı.

Ülkede 25 Eylül 2022’deki erken genel seçimlerin ardından 22 Ekim 2022’de kurulan sağ koalisyon hükümeti, iktidarda 100 günü geride bıraktı. Bu sürede Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, dış gezileri, eylem ve söylemleriyle hükümetin dış politikadaki önceliklerini ortaya koydu.

Dış politikada önemli yer tutan Ukrayna savaşı konusunda Başbakan Meloni, zaman zaman iktidar ortaklarından gelen çatlak seslere rağmen Avrupa-Atlantik ittifakına bağlılığını vurgularken, Ukrayna’ya silah yardımını 2023 boyunca sürdüreceklerini teyit etti. Aşırı sağ siyasetten gelmesi sebebiyle AB ile ilişkileri nasıl olacağı merak edilen Meloni, burada da ilk günlerde öne çıkardığı düzensiz göç konusunda üye ülkelerden Fransa ile ciddi sıkıntı yaşadı.

Akdeniz’de düzensiz göçmenleri kurtaran Avrupalı sivil toplum kuruluşu gemilerine İtalya’nın kasım ayı başında limanlarını kapatması, o dönem Paris’in sert tepki göstermesine yol açtı. Paris-Roma hattında tansiyonu yükselten meselede, AB’den göç konusunda dayanışma mesajlarının gelmesiyle Meloni hükümeti, sivil toplum kuruluşları (STK) gemilerine limanlarını kısmen yeniden açmıştı.

Göç meselesini her AB toplantısında gündeme aldıran Meloni hükümeti, STK gemilerinin faaliyetlerini güçleştirmeye yönelik yılbaşında çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle de Avrupa’da bazı çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor.

ENERJİDE DAĞITIM MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Roma’da Aralık 2022 başında düzenlenen 8. MED Akdeniz Diyalog Forumu’nda “İtalya, bu hükümetle Akdeniz’deki rolünü kuvvetlendirme taahhüdüne güçlü şekilde bağlı” ifadeleriyle Akdeniz’e verdiği önemi gösteren Meloni, İtalya’nın Akdeniz’in güneyi ve kuzeyi arasında Avrupa için enerji köprüsü rolü oynayabileceğini kaydetti.

Başbakan Meloni’nin bu bağlamda 23 Ocak’ta Cezayir, 28 Ocak’ta Libya’ya yaptığı geziler ve buralarda imzalanan anlaşmalar, enerjide “hub” olma hedefinde attığı adımlar arasında gösteriliyor.

Meloni’nin ziyaretleri sırasında İtalyan enerji firması ENI, önce Cezayir’den 2024 itibarıyla 28 milyar metreküp doğal gaz tedarik edeceğini duyurmuş, ardından da Libya’da Ulusal Petrol Kurumu (NOC) ile 8 milyar dolar değerinde doğal gaz anlaşması imzalamıştı.

Bu arada Meloni dışında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani de 13 Ocak’ta Türkiye, 18 Ocak’ta Tunus ve 22 Ocak’ta Mısır’ı ziyaret ederek muhataplarıyla Akdeniz’de farklı alanlarda işbirliği ve bölgesel istikrar konularını ele almıştı.

Uluslararası İşler Enstitüsü (IAI) Direktörü Nathalie Tocci, Meloni hükümetinin geleneksel çizgisine döndüğünü belirterek, “Bu, bir şekilde İtalyan dış politikası geleneğine, Avrupa-Atlantik, Avrupa Birliği ve Akdeniz’e geri dönen bir dış politikadır” dedi. (AA)

İlginizi Çekebilir Meloni'den AB'ye "Batı Balkanlar" çağrısı

İlginizi Çekebilir Libya ile İtalya arasında 8 milyar euroluk doğalgaz anlaşması