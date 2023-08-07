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İtalya’da korkutan yangın: Kamp yerleri tahliye ediliyor

İtalya'nın Sardinya adasında dün orman yangını çıktı. Ekipler, iki ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:34 - 07 Ağustos 2023 Güncellenme:
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İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, adadaki Nuoro iline bağlı Posadada ve Cagliari kentinin doğusunda orman yangını çıktığı ifade edildi.

Nuorodaki yangına 53 itfaiyeci ve bir helikopterin müdahale ettiği ifade edildi. Cagliaride yangının yayılması nedeniyle bölgede bulunan bazı kamp yerlerinin tahliye edildiği aktarıldı.


Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

600 KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK

Yangınla mücadele sürerken, 600 kişinin bölgeden tahliyesine karar verildi.

Yetkililer, itfaiye ekiplerinin, Sardinya Adası’nda kuru, sıcak ve rüzgarlı havaya bağlı olarak çıkan 40’tan fazla yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Adanın kuzeyinde yangınlardan en çok etkilenen Nuoro vilayetindeki Posada’da yetkililer, yaklaşık 600 kişi için tahliye emri verdi.

Yetkililer ayrıca, yangınlardan bazılarının kundaklama yoluyla çıkmış olabileceği ihtimalinin değerlendirildiğini kaydetti. Sardinya Özerk Yönetim Başkanı Christian Solinas, sivil savunma hizmetlerine, yangınla havadan mücadele kabiliyetini güçlendirme talimatı verdiğini bildirdi. (AA)

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