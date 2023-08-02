İtalya’da korkutan yangın: Müdahale devam ediyor

İtalya'nın kuzeyinde başlayan orman yangını bölgede endişe yarattı.

Sozcu.com.tr

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İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, ülkenin kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde orman yangını çıktığını ve müdahalelerin sürdüğünü duyurdu.

Emilia-Romagna bölgesindeki Brisighella’da orman yangını çıktı.

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada, “İtfaiye ekipleri bu sabahtan beri Ravenna iline bağlı Brisighella’da çıkan orman yangınına müdahale etmektedir. Ulusal hava filosuna ait bir Canadair ve iki Drago helikopteri de bölgede faaliyet göstermektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca bölgedeki şiddetli rüzgar ve Mayıs ayında meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle de yangına güçlükle müdahale edildiği de belirtildi.