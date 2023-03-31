İtalya’daki grev nedeniyle THY’nin bazı seferleri iptal
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da ulusal grev nedeniyle, pazar günü Venedik, Bologna ve Milano'ya yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.
Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamayla, İtalya uçuşlarında 2 Nisan Pazar günü bazı seferlerin grev nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Venedik, Bologna, Milano’ya yapılması planlanan uçuşlarda iptal edilen seferler şunlar:
TK1323 İstanbul-Bologna
TK1324 Bologna-İstanbul
TK1871 İstanbul-Venedik
TK1872 Venedik-İstanbul
TK1895 İstanbul-Milano
TK1896 Milano-İstanbul