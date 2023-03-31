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İtalya’daki grev nedeniyle THY’nin bazı seferleri iptal 

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da ulusal grev nedeniyle, pazar günü Venedik, Bologna ve Milano'ya yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

Yayınlanma: 17:27 - 31 Mart 2023 Güncellenme:
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İtalya’daki grev nedeniyle THY’nin bazı seferleri iptal 

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamayla, İtalya uçuşlarında 2 Nisan Pazar günü bazı seferlerin grev nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Venedik, Bologna, Milano’ya yapılması planlanan uçuşlarda iptal edilen seferler şunlar:

TK1323 İstanbul-Bologna

TK1324 Bologna-İstanbul

TK1871 İstanbul-Venedik

TK1872 Venedik-İstanbul

TK1895 İstanbul-Milano

TK1896 Milano-İstanbul

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