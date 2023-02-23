İtalya’dan Akdeniz uyarısı

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Enrico Credendino, Akdeniz'de sayısı artan Rus donanma varlığının, bölgede vukuatlara yol açma riski taşıdığını belirtti.

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İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Amiral Credendino, Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu’nun toplantısına katılarak Akdeniz’deki durumla alakalı milletvekillerine bilgi verdi.

Credendino, Ukrayna’daki savaşın etkilerinin kendi güvenliklerine ve denizlere de yansıdığını belirterek, “Akdeniz ve Karadeniz’deki Rus filosuna bağlı unsurların sayısı, Soğuk Savaş günlerinde dahi görülmeyen bir düzeyde etkileyici bir şekilde arttı.” dedi.

Yüksek bir sayı söz konusu olmakla beraber bu durumun ulusal topraklara doğrudan bir tehdit olmadığına ancak gerilimi artırdığına işaret eden Credendino, “Rusların, daha önce Baltık’ta gözlenen ama Akdeniz’de alışılmışın dışında görülen saldırgan bir tavrı var.” diye konuştu.

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanı, Rus donanma unsurlarının İyon Denizi civarında görüldüğünü aktararak, “Bir olay olma riski mümkündür ve bu tür bir olay olduğunda işin nereye varacağını asla bilemezsiniz.” yorumunu yaptı.

Credendino, Rus askeri varlığına karşılık Akdeniz’de NATO müttefikleri İtalya, Fransa, ABD’nin uçak gemilerinin ve İspanya’nın da bir amfibi gemisinin bulunduğunu, bu açıdan Akdeniz’in kalabalık olduğunu kaydetti.

Rusya’nın Güney Afrika açıklarındaki tatbikata katılan ve hipersonik füzelere sahip olduğu belirtilen gemisinin de Akdeniz yolunda olduğunu aktaran İtalyan Amiral, “Durum karmaşık ve çalkantılı. Vukuat olma riski yüksek.” dedi.

Credendino, Akdeniz’de birkaç hafta öncesine kadar 15 Rus gemisi, 3 de denizaltı bulunduğunu, bunlardan bazılarının Rusya’ya döndüğünü ve halihazırda 10 kadar geminin olduğu bilgisini de paylaştı. (AA)

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