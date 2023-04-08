İtalya’dan Tel Aviv saldırısına kınama

İtalya, Tel Aviv'deki çifte saldırıda vatandaşını kaybetmekten derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Tel Aviv’de dün akşam saatlerindeki çifte saldırıda bir İtalyan vatandaşının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını bildirdi.

Meloni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in başkenti Tel Aviv’de dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminde ölen İtalyan vatandaşının kimliğini açıklayarak, “Alessandro Parini’nin yaşamını yitirmesinden dolayı derin üzüntü ve taziyelerimizi sunuyoruz. Kendisinin ailesine ve olayda yaralananlara yakınlığımızı, alçak saldırının hedefi olan İsrail devletine dayanışmamızı belirtiriz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, saldırıya ilişkin hükümetlerinin, diğer İtalyan vatandaşlarının saldırıdan etkilenip etkilenmediğini tespit için İsrail makamlarıyla temas halinde olduklarını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de İsrailli yetkililerin, saldırıda ölen İtalyan vatandaşının Alessandro Parini olduğunu doğruladıkları bilgisini Twitter’da paylaşarak, “Terörü kesin olarak kınadığımı belirtiyor ve ailelere yakınlığımı ifade ediyorum” yorumunu yaptı.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSEK

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Başkent Tel Aviv’de dün akşam bir kişi aracıyla ilerlerken, önce yürüyüş yolunda yayalara çarpmış, ardından etrafındaki yayalara ateş açarak, 1 kişiyi öldürmüş, 7 kişiyi de yaralamıştı.

Filistin direniş grupları, Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırı ve araçla ezme eyleminin, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Müslümanlara karşı işlediği “suçlara” verilmiş tabii bir cevap olduğunu belirtmişti. (AA)

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