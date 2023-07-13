İtalya’dan Türkiye açıklaması: Şu anda gündemde değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB çıkışı NATO zirvesinde gündem olurken İtalya Başbakanı Meloni'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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NATO zirvesi kapsamında önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'nin AB üyeliği meselesinin şu an gündemde üst sıralarda yer almadığını söyledi.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinin kapanışında bugün İtalya basınına açıklamalar yapan Başbakan Meloni, Erdoğan ile görüşmesiyle alakalı sorulara da yanıt verdi. Bir gazeteci, Erdoğan'ın “İsveç'in NATO üyeliğine onay vermek için Türkiye'nin AB üyeliğini masaya sürdüğünü hatırlattı” ve “Türkiye'de kadın hakları ve genel olarak insan hakları meselesi de düşünülürse Türkiye'nin AB'ye girmesi hakkında İtalya hükümetinin pozisyonu nedir?” diye sordu.

Meloni'nin bu soruya yanıtı şöyle oldu:

“Bana kalırsa bu konu hala oldukça uzak. Bunu kesinlikle bir öncelik olarak değerlendirmeyen bizim pozisyonumuzun ötesinde, AB içinde de çeşitli zorluklar var.”

Meloni, Avrupa Birliği'nin halen Batı Balkanlar'ı da kapsayan genişleme süreci üzerinde çalıştığını vurguladı, Türkiye'nin üyelik sürecinin ise “mevcut bağlamda gündemde yer bulmadığını” belirtti.

‘TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE HER ZAMAN KARŞI OLDU’

İtalya Başbakanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından “Güney Akdeniz'de taahhütleri güçlendirme yönündeki ortak çıkarları, iki ülke arasındaki iş birliği ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini ele aldıklarını” açıklamış, ayrıca Ukrayna'da “adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz” demişti.

Görüşmede, Erdoğan'ın NATO zirvesinden hemen önce gündeme getirdiği Türkiye'nin AB üyeliği başlığının ele alınmaması İtalya basınında haberlere konu oldu.

La Repubblica gazetesi, “Türkiye AB'yi istiyor, Meloni ise buna her zaman karşı oldu” başlığını kullandı ve bu durumun iki liderin görüşmesinde rahatsızlık yarattığını vurguladı.

Ekim 2022'den bu yana başbakanlık yapan Giorgia Meloni, muhalefetteyken Türkiye'nin AB üyeliği ihtimaline net ve sert biçimde karşı çıkıyordu. Aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisi lideri Meloni, 2 yıl önce bu konudaki bir açıklamasında “İtalya'nın Kardeşleri Türkiye'nin tarih, coğrafya ve kültür olarak bizim anladığımız Avrupa'nın bir parçası olmadığına inanıyor” demişti.

O dönem muhalefette olan lider, “Türkiye'nin AB'ye üyelik statüsünü nihai olarak iptal etmenin ve Türkiye'nin Avrupa'ya girişine kesin olarak ‘hayır' demenin vakti geldi” demişti.

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