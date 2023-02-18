İtalya’ya düzensiz göçmen akını

İtalya'ya son 48 saatte 1300'den fazla düzensiz göçmen ulaştı.

Sozcu.com.tr

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İtalya’nın Lampedusa Adası’na son 48 saat içinde 1397 düzensiz göçmenin ulaştığı bildirildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, İtalya’nın Akdeniz’de Afrika’ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası’na düzensiz göç akını sürüyor. Haberde, adaya gece boyunca içlerinde toplam 472 düzensiz göçmen bulunan 8 teknenin ulaştığı belirtildi. Dün de irili ufaklı 20 teknede 925 düzensiz göçmenin adaya geldiği bildirildi. Düzensiz göçmenleri taşıyan botların, Tunus ve Libya’dan hareket ettikleri ifade edildi.

Lampedusa Adası’nın bağlı olduğu Agrigento Valiliğinin, adadaki göçmenlerin bir kısmını ana karaya tahliyesini planladığı kaydedildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından 17 Şubat’a kadar, İtalya’ya deniz yoluyla gelen düzensiz göçmen sayısı 9 bin 254 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 4 bin 263 olarak kaydedilmişti. İtalya’ya 2022’de deniz yoluyla 104 bin civarında düzensiz göçmen gelmişti.

AKDENİZ’DE DÜZENSİZ GÖÇ SORUNU

Akdeniz’in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika’dan Avrupa’ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK’ler, AB üyesi devletlerin “güvenli liman” vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz’i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa’da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya’nın Kuzey Afrika’ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor. (AA)

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