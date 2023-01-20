İtfaiye aracı ile göçmen kaçakçılığı yapan çete çökertildi

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin itfaiye ile akaryakıt tankerlerini kullandığı ortaya çıktı. Yaklaşık 155 göçmeni bu şekilde taşıyan çetenin 7 elemanı tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) ilinde göçmen kaçakçılığı yaparak Meriç sınır bölgesinden göçmenleri itfaiye araçları ve akaryakıt tankerleri ile Selanik ve Atina'ya taşıyan insan kaçakçılığı şebekesine yönelik operasyon yapıldı.

300 BİN EURO KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Operasyonda 11'u Yunanlı 4'ü yabancı 15 şebeke elemanının göçmenleri akaryakıt ve itfaiye araçlarının içerisine yapılmış özel bölmelerle illere taşıdıkları ve 2- 4 bin Euro karşılığında bu suçu işledikleri belirtildi.



Son olarak sirenlerini çalarak giden bir itfaiye aracının polis tarafından durdurulması olayında 35 göçmenin aracın içerisinde yakalandığı belirtildi.

Göçmen kaçakçısı şebekenin 2022 Ağustos ayından 2023 yılı ocak ayına kadar 155 göçmeni bu şekilde sınırdan Atina ve Selanik kentlerine taşıdığı karşılığında ise 300-400 bin Euro haksız kazanç elde ettiği açıklandı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlarda özel modifiye edilmiş 3 itfaiye aracı, 2 tanker olmak üzere 13 araç, çok sayıda telefon ve elektronik cihaz, GPS cihazları, uyuşturucu ve para ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 15 çete elemanından 7'si tutuklanarak ceza evine gönderildi, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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