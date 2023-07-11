İYİ Parti’den Türkiye-İsveç arasındaki uzlaşmaya tepki

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç'in NATO'ya katılımı için Türkiye-İsveç arasındaki uzlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Haklı gerekçe ve çekincelerimizi kararlı, tutarlı ve iyi bir diplomasi ile uygulamak varken maalesef bir kez daha elimizdeki bu meşru imkân, siyasi iktidarın hatalı tutumuyla kaybedilmiş olacaktır” dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TBMM'de yaptığı açıklamada İsveç’in NATO’ya katılımı için Türkiye-İsveç arasındaki uzlaşmaya değindi.

“ELİMİZDEKİ MEŞRU İMKÂN, SİYASİ İKTİDARIN HATALI TUTUMUYLA KAYBEDİLMİŞ OLACAKTIR”

İsveç'in, NATO'ya başvurduğu Mayıs 2022 ve ardından Madrid Zirvesi'nden bu yana ciddi bir yol katedilemediğini söyleyen Zorlu, “Dün yapılan açıklamayı, Türkiye-NATO ilişkileri açısından ileriye doğru bir adım olarak değerlendirsek de açıklama metni büyük ölçüde temennilerden oluşan, yarınlar için bir garanti taşımayan, adeta bir geri adım atma metnidir. Oysa Türkiye onay vermediği sürece NATO'nun yeni üye kabul etmesi mümkün değildir. Haklı gerekçe ve çekincelerimizi kararlı, tutarlı ve iyi bir diplomasi ile uygulamak varken maalesef bir kez daha elimizdeki bu meşru imkân, siyasi iktidarın hatalı tutumuyla kaybedilmiş olacaktır” dedi.

“İSVEÇ, TÜRKİYE'NİN TALEPLERİNE HANGİ CEVABI VERMİŞTİR?”

İktidara sorular yönelten Zorlu şöyle devam etti:

* “İsveç terör suçlularının iadesi konusunda bugüne kadar hangi adımları atmıştır? Türkiye'nin taleplerine hangi cevabı vermiştir?

* Eski Adalet Bakanı Bozdağ bir süre önce ‘FETÖ'cülerden, PKK'lılardan, diğer terör örgütü üyelerinden, terör suçları sebebiyle Türkiye'ye iadesini istediğimiz isimlerin iadesi konusunda tek bir karar bize gelmedi. Terör suçları dışında, herhangi bir suç işlediği iddiasıyla yargılanan bir kişiyi iade etmiş olması Türkiye'nin talebine olumlu yanıt verildiği anlamına gelmez' demişti.

* Bugüne kadar resmi olarak kaç kişinin iadesi istenmiş ve olumlu cevap alınmıştır? İsveç'te milli değerlerimize yapılan bu saldırılara karşı yasal mevzuatında bir düzenleme yapma iradesi yetkili makamlarca açıklanmış mıdır?”

“İSVEÇ'İN AB'DEKİ GÜCÜ NE KADARDIR?”

Dün yayınlanan bildiriye dikkat çekerek İsveç'in Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi dâhil Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine aktif destek vereceğini hatırlatan Zorlu, “Peki bu nasıl gerçekleşecektir ve İsveç'in AB'deki gücü ne kadardır? Avrupa Birliği ülkelerinin Suriyeli sığınmacılarla ilgili tavrı bellidir. Zira Geri Kabul Anlaşması'nda bile aldığınız bu taahhüdü elde edemedik ve ülkemiz bir sığınmacı ve kaçak yabancı cennetine döndü. Konunun bir diğer yönü Türkiye'nin AB üyeliğine üye ülkelerin tümünün mutabakatı ve oy birliği ile karar verilecek olmasıdır. Böyle bir tablo karşısında ancak bir temenni ifadesiyle varılan bu açıklama metni aziz milletimiz adına düşündürücüdür. İsveç'in bu temennisinin Türkiye'nin kaygı ve talepleriyle örtüşen yanı nedir?” diye sordu.

“İKİLİ İLİŞKİLERİN İSVEÇ SOSUNA BATIRILMASI, TÜRK MİLLETİ İLE ALAY ETMEKTİR”

Zorlu, F-16 ve F-35'lerle ilgili ise şöyle konuştu:

* “Öte yandan şimdi de F-16'lar konusunda ABD Kongresi'nde ileri bir tarihte alınacağı ifade edilen olumlu bir karar yeni bir başarı öyküsü olarak sunulmaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. AKP iktidarının başka sahalarda yaptığı yanlışlıklar ve özellikle Türkiye'ye kaybettirdiği dış politika dengesini yeni araçlarla ve yeni tutarsızlıklarla çözmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

* İsveç konusunda neticelenen tutumları tıpkı Rahip Branson, Deniz Yücel faciası ve Cemal Kaşıkçı davasında olduğu gibi bir kıskaç siyasetinden ibarettir. Bununla birlikte F16'lar konusunun Türkiye açısından önemli olduğunun altını çizmek isteriz. Ancak F-35 konusu ve burada yaşanan kayıp, Suriye'nin kuzeyindeki durum ve diğer ambargolar ortada dururken bunlar sanki hiç olmamış gibi ikili ilişkilerin İsveç sosuna batırılması, açık söylüyorum Türk milleti ile alay etmektir.”

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