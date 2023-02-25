Japon yapı mühendisinden deprem felaketi yorumu
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bini geçerken, Arap medyasına konuşan Japon mühendis açıklamalarda konuştu.
Londra merkezli Arap medya kuruluşu Middle East Eye, Türkiye’yi sarsan deprem felaketi ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. “Türkiye’deki inşaat furyasının yükselişi ve yıkıcı düşüşü” başlıklı yazıda, “Uzmanlar, uygunsuz binalardan, bunların denetlenmesine kadar regülasyonun uygulanması durumunda çok sayıda insanın yaşamı kurtulurdu” denildi.
50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Japon asıllı ABD’li yapı mühendisi açıklamalarda bulundu.
“EĞİTİM SİSTEMİ ÇOK İYİ AMA…”
Miyamoto, “Türkiye’nin modern bir inşaat regülasyonu var, bunu değiştirmeye gerek yok. Eğitim sistemi de fantastik. Dünyadaki en iyi sismik mühendislerden bazıları Türkiye’den. Yani konu bu değil. Konu süreç” dedi.
Haberde bölgeye yardım hızının yavaş olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepkilerin arttığı belirtilirken Miyamoto, “100 müteahhidin gözaltına alınması üzücü, felaketlerden sonra hep bu tür şeyler olur. Birilerine suç atmak gerek. Bunun kolay olduğunu düşünüyorsunuz ama öyle değil. Bütün sistemin değişmesi gerek” ifadesini kullandı.