Abone Ol

Japon yapı mühendisinden deprem felaketi yorumu

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bini geçerken, Arap medyasına konuşan Japon mühendis açıklamalarda konuştu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:46 - 25 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Japon yapı mühendisinden deprem felaketi yorumu

Londra merkezli Arap medya kuruluşu Middle East Eye, Türkiye’yi sarsan deprem felaketi ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı. “Türkiye’deki inşaat furyasının yükselişi ve yıkıcı düşüşü” başlıklı yazıda, “Uzmanlar, uygunsuz binalardan, bunların denetlenmesine kadar regülasyonun uygulanması durumunda çok sayıda insanın yaşamı kurtulurdu” denildi.

50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Japon asıllı ABD’li yapı mühendisi açıklamalarda bulundu.

“EĞİTİM SİSTEMİ ÇOK İYİ AMA…”

Miyamoto, “Türkiye’nin modern bir inşaat regülasyonu var, bunu değiştirmeye gerek yok. Eğitim sistemi de fantastik. Dünyadaki en iyi sismik mühendislerden bazıları Türkiye’den. Yani konu bu değil. Konu süreç”  dedi.

Haberde bölgeye yardım hızının yavaş olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepkilerin arttığı belirtilirken Miyamoto, “100 müteahhidin gözaltına alınması üzücü, felaketlerden sonra hep bu tür şeyler olur. Birilerine suç atmak gerek. Bunun kolay olduğunu düşünüyorsunuz ama öyle değil. Bütün sistemin değişmesi gerek” ifadesini kullandı.

ABD'den depremden etkilenen mültecilere 50 milyon dolar destekİlginizi ÇekebilirABD'den depremden etkilenen mültecilere 50 milyon dolar destekABD'den korkutan açıklama: Son 10 yılın en ölümcül depremi olabilirİlginizi ÇekebilirABD'den korkutan açıklama: Son 10 yılın en ölümcül depremi olabilirCelal Şengör, Alman medyasına konuştu: Erdoğan'ın hatalarını söyledi, İstanbul'da deprem uyarısı yaptıİlginizi ÇekebilirCelal Şengör, Alman medyasına konuştu: Erdoğan'ın hatalarını söyledi, İstanbul'da deprem uyarısı yaptıReuters, Antakya'da meydana gelen depremi yorumladı: Korkulan olduİlginizi ÇekebilirReuters, Antakya'da meydana gelen depremi yorumladı: Korkulan olduReuters'tan deprem analizi: Uzmanlardan yeni felaket uyarısıİlginizi ÇekebilirReuters'tan deprem analizi: Uzmanlardan yeni felaket uyarısıNew York Times'dan dikkat çeken deprem, seçim ve ekonomi analiziİlginizi ÇekebilirNew York Times'dan dikkat çeken deprem, seçim ve ekonomi analizi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD Cumhurbaşkanı deprem Haber Türkiye
X Reklam