Japonya ve Yunanistan’dan güvenlik işbirliği

Japonya ve Yunanistan, jeopolitik risklerin yükselmesi karşısında güvenlik alanında işbirliğinin artırılması için mutabakata vardı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, başkent Tokyo’da görüştüğü Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamaya göre, Kişida ve Miçotakis, “haksız ve yasa dışı savaş” şeklinde niteledikleri Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarını kınadı.

İki başbakan, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden beri dünyanın, en şiddetli ve karmaşık güvenlik şartlarında tarihi bir dönüm noktasında olduğunu ifade etti.

SERBEST VE AÇIK HİNT-PASİFİK VURGUSU

Jeopolitik risklerin yükselmesi karşısında güvenlik alanında işbirliğinin artırılması için mutabakata varan Kişida ve Miçotakis, Serbest ve Açık Hint-Pasifik vurgusu yaptı.

NATO’nun Hint-Pasifik angajmanının güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkati çeken Kişida ve Miçotakis, Japonya ve NATO arasındaki işbirliğinin ilerletilmesinin öneminin altını çizdi.

İkili, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi dahil statükonun güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesi teşebbüsleri ve gerilimi artıracak baskılara karşı çıkılmasında anlaştı. (AA)

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