Japonya’da 6,1 büyüklüğünde deprem
Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya’nın başkenti Tokyo’nun güneyindeki Ogasawara Adası’nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Ogasawara’nın batı kıyısında yerel saatle 13.55’te 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
400 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından “dev dalga” uyarısı yapılmadı.
İdari olarak Tokyo’ya bağlı bulunan Ogasawara Adası, başkentin 1000 kilometre güneyinde yer alıyor. (AA)