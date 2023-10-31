Japonya’da rehine krizi

Japonya'da bir saldırgan, silahla girdiği postanede en az iki kişiyi rehin aldı.

Sozcu.com.tr

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Japonya’da silahlı bir kişi, bir hastanede iki kişiyi yaraladıktan sonra en az iki kişiyi postane içinde rehin aldı.

Yetkililer, Tokyo’nun kuzeyinde bulunan Warabi şehrinde yaşanan olayda rehin alınan kişilerin, iki kadın postane çalışanı olduğunu bildirdi.

40 ila 50 yaşları arasındaki adam, önce komşu Toda şehrindeki bir hastanede silahla etrafa ateş açtı. Televizyonda yayınlanan görüntülerde, kaçan adamın postaneye girerek çalışanları rehin aldığı görüldü.

Japonya’da silahlı şiddet olayları nadir yaşanıyor. Polise göre ülkede geçen yıl sadece dokuz silahlı saldırı olayı yaşandı ve bunlardan altısı suç örgütleriyle ilgiliydi.