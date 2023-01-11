Jeff Bezos’un sert eleştiriler alan mega yatının ismi belli oldu

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, geçtiğimiz yıl verdiği mega yat siparişi ile sert eleştirilerin hedefinde olmuştu. Milyarder iş insanının, Hollanda'da yapılan yatı için tarihi bir köprünün yıkılma ihtimali tepki toplasa da yat için çalışmalar devam ediyor, hatta Bezos, mega yatının adını bile belirledi.

Sozcu.com.tr

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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık mega yatı ile yine gündemde. Geçtiğimiz yıl Hollanda’daki bir firmaya sipariş veren Bezos, yatının ülkeden çıkabilmesi için tarihi bir köprünün yıkılacak olmasıyla tüm ülkeyi ayağı kaldırmış ve sert eleştirilerin hedefinde olmuştu. Bezos’un tartışmalar yaratan 127 metrelik Oceanco Y721 yatının yeni adı da ortaya çıktı.

Ünlü iş insanı, mega yatına Maori dilinde ‘yeni başlangıçlar’ anlamına gelen ‘Koru’ adını verdi.

Söz konusu yat, Amazon’un kurucusuna teslim edildiğinde dünyanın en uzun yelkenli yatı olacak ve şu anki en büyük okyanus yolcu gemisi Sea Cloud’u bile geride bırakacak.

Bezos, geçen yıl 500 milyon dolarlık geminin açık denize ulaşmak için ikonik bir Hollanda köprüsünün yıkılması gerektiği için eleştirilmişti. Hatta sosyal medyada Hollanda halkı, Bezos'un yatına yumurta saldırısı yapmakla tehdit etmiş ve örgütlenmek isteyenler için Facebook'ta bir grup bile açılmıştı.

Olayların büyümesi üzerine Bezos, geminin geçebilmesi için 95 yıllık tarihi köprünün bir kısmının sökülüp yeniden inşa edilmesi için Hollanda’nın Rotterdam kentine ödeme yapacağını açıklamıştı.

Ancak, halkın tepkisinden sonra, geminin direkleri, Koningshaven Köprüsü’nün bir kısmından kaçınacak şekilde takıldı ve geminin köprü yıkılmadan geçmesine izin verildi.

Mega yat, ilk olarak ağustos ayında suya indi. Üçlü direkleri, 70 metrelik yüksekliğiyle yatın, Büyük Giza Piramidi’nden bile daha uzun olmasını sağlıyor.

Koru’nun tasarımı, Bezos’un bir başka gemisi olan Black Pearl’e dayanıyor. 2018’de inşa edilen Black Pearl, 70 metrelik üç karbon direğiyle dünyanın en büyük DynaRig yelkenli yatı.

Koru ise şu anda deniz denemelerinde ve ardından şubat ayında bitirilip teslim edilecek. Mega yatın bakımının Bezos’a yılda 25 milyon dolara mal olacağı söyleniyor.

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