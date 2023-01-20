Joe Biden’dan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’e destek mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, şubat ayında görevinden ayrılacağını ve bu yıl genel seçimlerde yarışmayacağını açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e teşekkür mahiyetinde bir paylaşım yaptı.

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Resmi Twitter hesabından Ardern ile Beyaz Saray’da çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Biden, şu ifadeleri kullandı:

“Başbakan Ardern, ABD-Yeni Zelanda ortaklığı büyük ölçüde sizin liderliğiniz sayesinde her zamankinden daha güçlü. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik’i geliştirmedeki yöneticiliğiniz oldukça mühimdi. Gelecek nesiller için uluslarımız arasındaki bağları derinleştirmeyi dört gözle bekliyorum.”

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, televizyonda yaptığı açıklamada, “6 zorlu yıldır” sürdürdüğü başbakanlık görevini, en geç 7 Şubat’ta bırakacağını ifade etmişti. (AA)

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