Kaçırılan akademisyenin videosu yayınlandı: ‘CIA ve Mossad ajanıyım’

Orta Doğu alanında önemli bir isim olarak görülen ve Irak'ta İran destekli Hizbullah Taburları örgütü tarafından mart ayında kaçırılan Princeton Üniversitesi'nden akademisyen Elizabeth Tsurkov, 8 ay sonra yayınlanan rehine videosunda ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Irak’ta İran destekli Şii milis grubu Ketaib Hizbullah (Hizbullah Taburları) tarafından mart ayında kaçırılan İsrail-Rusya çifte vatandaşlığına sahip akademisyen Elizabeth Tsurkov’un videosu yayınlandı.

Princeton Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Tsurkov’un Rus pasaportuyla doktora çalışması için gittiği Bağdat’ta kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Irak hükümeti olayla ilgili soruşturma başlatırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Tsurkov’un serbest kalması için ABD’nin çaba harcadığını duyurmuştu.

Aylardır haber alınamayan ve hakkında öldürüldüğü söylentileri olan 36 yaşındaki akademisyen, yeni yayınlanan bir videoda ortaya çıktı. Rehin alınan Tsurkov, videoda İsrail istihbarat servisi Mossad ve CIA adına çalıştığını, Irak’ta protesto ve şiddet olayları çıkarmakla görevli olduğunu söylüyor.

Telegram’da yayınlanan videoda İbranice konuşan Tsurkov’un ajanlık yaptığını söylemeye zorlandığı düşünülüyor.

Ailesi daha önce Tsurkov’un serbest kalması için çabaların yetersiz olduğunu belirtmişti.

ABD’de terör örgütü olarak görülen Hizbullah Taburları’nın lideri Mehdi Mühendis, 2020’de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yle beraber ABD’nin Irak’ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

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