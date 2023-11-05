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Kadirov, 15 yaşındaki oğlunu koruması yaptı

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, "esir dövdüğü" görüntülerle tepki çeken 15 yaşındaki oğlunu koruması yaptı.

Sozcu.com.tr
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Kadirov, 15 yaşındaki oğlunu koruması yaptı

Ukrayna savaşında Rusya’ya büyük destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, 15 yaşındaki oğlunu terfi ettirdi.

Ukrayna’ya çok sayıda Çeçen savaşçı gönderen Kadirov, 14, 15 ve 16 yaşlarındaki üç çocuğunun da Ukrayna'daki savaşa katılacağını açıklamıştı. Kadirov’un 15 yaşındaki oğlu Adam Kadirov’un savaş esirlerini dövdüğü görüntüler ise tepki çekmişti.

Çeçen güvenlik yetkilileri genç Kadirov’un babasının koruması olarak terfi ettirildiğini duyurdu. Bu ay 16 yaşında girecek Adam Kadirov’un cesareti nedeniyle bu göreve getirildiği belirtildi.

Rus basını, babasının her fırsatta gurur duyduğunu söylediği Adam Kadirov’un bu ay Çeçenistan’ın Kahramanı unvanı aldığını aktardı.

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