Kadirov’un paylaşımı tepki topladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan ve geçen haftalarda ölüm döşeğinde olduğu iddia edilen Çeçen lider Kadirov'un paylaşımı gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri haline gelen Çeçen lider Ramzan Kadirov’un Telegram üzerinden yaptığı paylaşım gündem oldu…

Rusya’da çok yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformunda yayınlanan videoda kamuflaj kıyafetli birinin Ukraynalı bir savaş esirini tekme-tokat dövdüğü görülüyor. Kadirov paylaşımında, kamuflaj kıyafetli kişinin oğlu Adem olduğunu belirtti. Kadirov bu görüntünün kendisini çok gururlu hissettiğini de dile getirdi.

14 çocuğu olan Kadirov, “Adem onu dövdü ve doğru şeyi yaptı. Abartmıyorum, evet Adem’in yaptıklarıyla gurur duyuyorum” ifadesini kullandı. Kadirov’un dövdüğü Ukraynalının ise 19 yaşındaki Nikita Zhuravel olduğu belirtildi. Zhuravel’in Kuran’ı Kerim’i yaktığı iddia edildi.

Bu ayın başında rahatsızlandığı ve komada kaldığına dair iddialar ortaya atılan Kadirov bu iddiaları yalanlamıştı. İngiliz medyası, Kadirov’un sosyal medya hesaplarının yönetiminin başka yetkililere geçtiğini iddia ederek Kadirov’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öne sürdü.

Avrupa medyası da Kadirov’un paylaştığı görüntüleri eleştirdi.

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