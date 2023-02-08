Kahramanmaraş depremi dünya basınında: Bölgede 200 yıldır işaret yoktu

Uluslararası basın, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere geniş yer vermeye devam ediyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Depremlere ilişkin anbean bilgi paylaşan BBC yayımladığı analiz haberde, 200’ü aşkın yıldır bölgede, bu ölçekte bir depremin olacağına yönelik bir uyarı işaretinin olmadığına dikkati çekti.

En son 1822 yılında bölgede meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremin artçılarının, yaklaşık bir yıl sürdüğü belirtilen haberde, aynı durumun Kahramanmaraş merkezli depremlerde de tekrarlayabileceği beklentisi aktarıldı.

Depremin yıkıcı etkisinin irdelendiği The Economist’in haberinde, “Bu depremi bu denli yıkıcı hale getiren birçok etken var. Bunlardan bir tanesi depremin şiddeti.” ifadelerine yer verildi.

Deprem şiddetindeki her bir puanlık artışın, etkisini 32 kat artırdığı bilgisi paylaşılan haberde, sarsıntının yüzeye yakın bir noktada meydana gelmesinin yüzeydeki etkisini katladığı aktarıldı.

The Times gazetesi de bölgenin tektonik tabakaların birleşim noktasında olması ve deprem nedeniyle bu tabakalarda meydana gelen sürtünmenin yıkıcı etkisine dikkati çekti.

İtalya’da 2016’da meydana gelen depremde 300 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ortaya çıkan enerji miktarının 250 kat fazla olduğu ve bunu sarsıntıları yüksek şiddetli artçıların takip ettiği vurgulandı. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi İncirlik'e ulaştı

İlginizi Çekebilir AB ve Avrupa ülkelerinden depremzedelere yardım