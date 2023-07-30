Kakaonun geleceği tehlikede… Çikolata boyutları küçülüyor

İklim krizinin etkileri çikolataseverleri de vurdu. Afrika'daki şiddetli yağmur nedeniyle kakao fiyatlarındaki artış çikolataların boyutunu daha da küçültebilir.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Çikolata krizlerini sık sık yaşayanlar, ‘onsuz olmaz’ diyenlere kötü haber. Gün geçtikçe çikolataların boyutları küçülebilir.

Temel bileşenlerinden birinin fiyatı yükseldikten sonra çikolata kalıplarının boyutu daha da küçülebilir. Kakaonun en çok yetiştirildiği yer olan Batı Afrika’da şiddetli yağış ve El Nino bu yılki hasadı sekteye uğrattı.

Şimdi uzmanlar, bar ve bisküvilerin boyutunu küçülten gıda şirketlerinin ilerleyen süreçte bunu yapmaya devam edebilecekleri ve hatta daha sağlıklı bir seçim olarak daha küçük ürünleri pazarlayabilecekleri konusunda uyarıyor.

Geçen hafta aralarında Lindt ve Amerikalı çikolata üreticisi Hershey’in de bulunduğu önde gelen üreticiler, fiyat artışlarını göz ardı edemeyeceklerini belirtmişlerdi.

Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre, İngiltere’de çikolata fiyatları geçen yıl yüzde 17 arttı. Bu, genel enflasyon oranının iki katından fazla.

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