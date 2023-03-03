Kamboçya’da muhalefet liderine 27 yıl ev hapsi

Kamboçya'da muhalefet lideri Kem Sokha'ya "vatana ihanet" davasında 27 yıl ev hapsi verilmesi büyük tepki yarattı.

Sozcu.com.tr

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Kamboçya’da mahkeme, muhalefet lideri Kem Sokha’yı “vatana ihanet”ten suçlu bularak 27 yıl ev hapsine çarptırdı.

Başkent Phnom Penh’teki mahkeme, 2017’de feshedilen Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisinin (CNRP) lideri Sokha’yı “dış güçlerden destek aldığı, hükümeti devirmeyi amaçlayan ‘renkli devrim’ gerçekleştirmek üzere insanları örgütlemek için insan hakları ve siyaseti araç olarak kullandığı” gerekçesiyle “vatana ihanet”ten suçlu buldu.

Mahkeme, 27 yıl ev hapsine mahkum ettiği Kem Sokha’nın oy kullanmak dahil tüm siyasi faaliyetlerden menedilmesine ve ailesi hariç kimseyle görüşmesine izin verilmemesine hükmetti. Sokha’nın avukatı Ang Udom, basına verdiği demeçte, bir ay içinde temyiz başvurusu yapacaklarını söyledi.

Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar Bölgesel Direktör Yardımcısı Ming Yu Hah, yaptığı açıklamada, “Kamboçya adalet sistemi, Kem Sokha’yı temelsiz, siyasi maksatlı suçlamalarla mahkum ederek bir kez daha ağzı açık bırakacak seviyede bağımsızlıktan yoksun olduğunu gösterdi. Bu karar, genel seçimlere aylar kala muhalefete yönelik açık bir uyarıdır. Başbakan Hun Sen, muhaliflerini avlamak için mahkemelerin kullanılmasında sınır tanımıyor” ifadelerine yer verdi.

ABD’nin Phnom Penh’teki Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sokha ve diğer siyasetçilerin ifade ve örgütlenme haklarını reddetmenin, Kamboçya’nın anayasasını, uluslararası taahhütlerini ve gelişmeye yönelik ilerlemesini baltalayacağı savunuldu.

MAHKEME SÜRECİ

Başbakan Hun Sen’in, 2013’teki seçimleri az farkla kazanmasının ardından Kamboçya’da muhalefetin üzerindeki baskı giderek artmıştı. Mahkeme, 2017’de kapatılan CNRP’nin o dönemdeki lideri ve sekiz üst düzey üyesini en az 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

CNRP’nin o dönemki lideri Sam Rainsy, “hakaret” suçundan verilen hapis cezası nedeniyle 2016’da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Sam Rainsy’nin ardından CNRP’nin başına geçen Kem Sokha da “vatana ihanet” suçlamasıyla 3 Eylül 2017’de gözaltına alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 2017’de CNRP’yi kapatmış, partideki 118 ismi siyasetten menetmişti.

Hun Sen ve partisi Kamboçya Halk Partisi (CPP), 29 Temmuz 2018’de yapılan, ana muhalefet partisinin katılamadığı genel seçimde parlamentodaki sandalyelerin tamamını kazanmıştı.

Sürgündeki eski CNRP lideri Rainsy, 24 Eylül 2019’da sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kamboçya Silahlı Kuvvetlerine 9 Kasım Bağımsızlık Günü’nde Başbakan Hun Sen hükümetini devirme çağrısı yapmıştı.

Açıklamada, “Hun Sen rejimini devirmek yasal ve meşru bir eylemdir çünkü Hun Sen, 2018’de sahte bir seçimle halkın iktidarını gasbetmiştir” ifadeleri yer almıştı. Açıklamanın ardından Rainsy ve diğer partililer hakkında darbe planlamak suçlamasıyla dava açılmıştı. (AA)

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