Kan donduran olay: 14 yıl boyunca “seks kölesi” olan kadın ölüm evinden kaçtı

2009 yılında sırra kadem basan 19 yaşındaki kadın 14 yıl sonra ortaya çıktı. Kadın, bir adamın kendisini kaçırdığını ve evin bodrumundaki zindanda cinsel saldırı, tecavüz ve işkence yaptığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın batısındaki Çelyabinsk kentinde yaşanan bir olay uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

2009 yılında henüz 19 yaşındayken ortadan kaybolan ve bulunamayan Ekaterina B. isimli kadının yıllar sonra ortaya çıkması korkunç bir gerçeği ifşa etti. 14 yıl önce Vladimir Cheskidov isimli bir adam tarafından kaçırıldığını açıklayan Ekaterina, yaşadıklarını en korkunç detaylarıyla açıkladı.

51 yaşındaki Cheskidov tarafından kaçırıldığını ve cani adamın annesiyle yaşadığı evin bodrumunda yaptığı “zindanda” yaşamaya zorlandığını söyleyen genç kadın sürekli cinsel saldırı, tecavüz ve işkenceye maruz kaldığını söyledi. Şimdi 33 yaşında olan kadın, “14 yıl boyunca beni seks kölesi yaptı. Bütün bu zaman boyunca bana işkence etti ve benimle 1000’den fazla cinsel ilişkiye girerek tecavüz etti” dedi.

Genç kadının şikayeti üzerine eve düzenlenen baskında ise Rus polisi kabus gibi bir manzarayla karşı karşıya kaldı… Hemen gözaltına alınan ve şu an tımarhanede polis gözetiminde tutulan Cheskidov’un evinde Okşana isimli bir kadının kalıntıları da bulundu.

Aynı Ekaterina gibi kaçırılan Okşana’yı 2011’de parçalara ayırdığı tahmin edilen manyak adamın daha sonra parçaları “haşladığı” da öğrenildi. Evin çatısında Okşana’nın parçaları bulundu.

Cheskidov’un annesi Valentina ile birlikte yaşadığı ve yaşlı kadının bu olaylardan haberdar olduğu da öğrenildi. Valentina’nın da gözaltında olduğu ve sorguya alındığı da kayıtlara geçti.

FİLM GİBİ KAÇIŞ HİKAYESİ

Ekaterina, nasıl kaçtığını da anlattı… Rus medyasında yer alan haberlerde Ekaterina’nın Cheskidov’un sarhoş olup bodrumdaki zindanın kapısını kilitlemeyi unutmasından sonra firar ettiği ve Valentina’yı ambulans çağırması için ikna ettiği de aktarıldı.

Ekaterina’nın kaçtıktan sonra 14 yıldır iletişim kuramadığı kız kardeşini aradığı ve polise haber verdiği belirtildi. Ekaterina, “Bu manyak her yere elinde bıçakla gidiyordu. Benim yanımda yürürken hep bıçaklıydı” dedi.

Ekaterina nasıl kaçırıldığını da anlattı. Genç kadın, “Bir tren istasyonunda bana içki içmeyi teklif etti. Daha sonra beni evine davet etti fakat beni evinde kapalı tuttu. Bana zorla ev işi yaptırdı, annesine bakmamı istedi ve zorla cinsel ilişkiye girdi benimle. Ne zaman evden dışarı çıksa beni bağlardı. Beni dövmeden önce zorla votka içirirdi” dedi.

BABASI VE EŞİ NEREDE?

Polis Cheskidov’un evine yaptığı baskında laptop ve disklerde pornografik içerikler bulduğunu da açıkladı.

Öte yandan evin etrafında incelemelerini derinleştiren polis, Cheskidov’un babası ve eşine ne olduğunu da incelemeye başladı. Cheskidov’un eşi “pencereden düşerek” ölmüştü. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise babası vefat etmişti. Rus medyası, eşi ve babasının cansız bedenlerinin evin bahçesinde gömülü olduğunu yazdı.

Komsomolskaya Pravda gazetesi de Cheskidov’un eskiden arkadaşları olduğunu fakat daha sonra onlardan koptuğunu belirtirken evde ve evin çevresinde polislerin incelemesinin devam ettiğini aktardı.

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