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Kan donduran olay: 3 yaşındaki kız evdeki tabancayla kendini böyle vurdu

Sorumsuzca bireysel silahlanmanın risklerini gözler önüne seren bir olay yaşandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:22 - 28 Eylül 2023 Güncellenme:
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Kan donduran olay: 3 yaşındaki kız evdeki tabancayla kendini böyle vurdu

Bireysel silahlanmanın tartışma konusu olduğu ABD’de yaşanan bir olay durumun ciddiyetini ve risklerini ortaya koydu…

Olay ABD’nin Florida eyaletinde yaşandı… Evdeki güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, Serenity isimli 3 yaşındaki çocuk kanepede duran içi dolu bir tabancayı eline alıyor. Daha sonra tabancayla oynayan çocuk kameralara yansıyan görüntülerde kendini vuruyor.

Silahın o sırada evde olan çocuğu 23 yaşındaki akrabası Orlando Young’a ait olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri küçük kızı hastaneye kaldırırken, Young da gözaltına alındı.

Olayın ardından Young’ın panik olduğu görülüyor.

Kamera görüntülerinde Young’ın olay sırasında televizyondaki futbol müsabakasını izleyerek gol sevinci yaptığı da görülüyor. Nicklaus Çocuk Hastanesi’ne kaldırılan ve elinden ameliyat olan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serenity taburcu olurken, Young hakkında çocuk ihmali suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Çocuğun büyükannesi Robin Fuller’e teslim edildiği belirtildi. Videoyu ve olayı Facebook üzerinden paylaşan Fuller, “Bu video, torunum DİĞER BÜYÜKANNESİNİN EVİNDEYKEN yaşandı” dedi.

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