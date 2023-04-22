Kan donduran olay… Ufacık çocukları vahşice katlettiler: Seri katil paniği

Güney Afrika'da sokakta oynarken kaçırılan iki çocuğun cansız bedeni bulundu... Çocukların vahşi bir şekilde öldürüldüğü açıklanırken olayla ilgili "seri katil" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Sozcu.com.tr

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Güney Afrika, ülkenin en büyük kenti Johannesburg’da yaşanan korkunç olayla sarsıldı…

Şehrin eteklerindeki Soweto bölgesinde sokakta oynarken kaçırılan ve haber alınamayan 5 yaşındaki Nqobile Zulu ile 6 yaşındaki Tshiamo Rabanye’nin cansız bedenleri sokak ortasında atılmış vaziyette bulundu.

Yapılan incelemeler sırasında çok yakın arkadaş olduğu belirtilen Zulu ve Rabanye’nin cinsel organları, burunları ve dudaklarının kesildiği ve cansız bedenlere büyük zarar verildiği tespit edildi.

Kaçırıldıktan bir gün sonra bulunan çocukların katili için araştırma ve çalışmalar başlatıldı. Çocukların cansız bedenlerinin White City ve Rockville’de ayrı yerlerde bulunduğu da belirtildi. Gauteng bölge polis şefi katili bulmak için çalışmalara başlandığını belirtirken yerel medyada cinayeti işleyen kişinin bir seri katil olabileceği belirtildi.

EBEVEYNLERE ÇAĞRI YAPTILAR

Son dönemde bölgede çok sayıda benzer cinayet işlendiğine dikkat çekilirken yerel makamlar ebeveynlere çağrıda bulunarak, “Çocuklarınıza dikkat edin” uyarısını yaptı. Yetkililer, “Son dönemde çocuk kaçırılması ve daha sonra öldürülmesi ile ilgili vakalarda artış var. Bunun nedenini ve zanlıları bulmak için çalışıyoruz” dedi.

Tshiamo’nun büyükannesi Nqobile Ndlovu, “Bu trajik bir olay. Çok öfkeliyim, torunumu kaybettim. 2020 yılında vefat eden ilk oğlumun çocuğuydu. Kendimi torunumla avutuyordum. Boğazının kesildiğini söylediler” ifadesini kullandı.

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