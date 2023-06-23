Eşine ilaç içirip tecavüz ettirmişti: Cani kocanın fotoğrafı ortaya çıktı

Uzun yıllar evli olduğu eşine ilaç verip, internetten bulduğu erkeklere tecavüze zorlayan adamın kimliği belli olurken, kan donduran yeni detaylar da ortaya çıktı. Adamın aile fertlerinin uygunsuz görüntülerini de paylaştığı ve 90'lı yıllarda faili meçhul bir cinayetten de şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa 50 yıllık eşine ilaç içirip bayıltarak tecavüze edilmesine izin veren ve bu görüntüleri kameraya kaydeden adamı ve mide bulandıran olayı tartışıyor…

Fransa’da bir mağazada kadınların soyunma kabinine gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıkan Dominique P. isimli adamın kan donduran planları ve suçları uluslararası kamuoyunda gündem oldu… 50 yıldır birlikte olduğu Françoise isimli kadına 10 yıllık bir süre zarfında ilaç vererek bayıltan ve internette tanıştığı erkeklerle tecavüze zorlayan adamla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Dominique’in evinde USB’ye kayıtlı bazı görüntüler keşfetmiş ve daha sonra yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda erkeğin Dominique’in baygın halde bulunan eşine tecavüz ettiği tespit edilmişti.

1991’DEKİ CİNAYETİN DE BAŞ ŞÜPHELİSİ

Carpentras’ta bir mağazada üzerinde kamera bulunan bir kalemle kadınların görüntülerini kaydeden adamın en büyük kızlarını da baygın vaziyetteyken iç çamaşırlı olarak görüntülediği öğrenildi. Adamın diğer aile üyelerine de cinsel saldırıda bulunduğu belirtilirken, polis Dominique P.’nin 1991’de Paris’te öldürülen 23 yaşındaki bir kadının cinayetiyle de bağlantılı olabileceğini duyurdu. 1991’de işlenen cinayetten 8 yıl sonra Paris’te bir kadın daha saldırıya uğramış fakat kadın kurtularak saldırganı tasvir etmişti.

19 yaşında saldırıdan kurtulan kadın Dominique P’nin eşgalini verirken olay yerinde bulunan kan örnekleri ile Dominique P’den alınan kan örneklerinin ise eşleştiği belirtildi.

O dönemki belge ve kayıtları karşılaştıran polis Dominique’in emlakçılara saldıran adam olduğunu duyurdu.

ÖZ TORUNU VE GELİNİNİ DE ÇEKMİŞ

Evde yapılan baskında ele geçirilen kamera kayıtlarını inceleyen polis, adamın kendi öz torununu ve gelinini de tuvalette gizli kamera ile görüntülediğini ve bu görüntüleri internet üzerinden paylaştığını aktardı.

Gelecek yıl hakim karşısına çıkacak adamın 83 erkeğin eşine tecavüz etmesine izin verdiği belirtilirken 26 ile 73 yaşları arasındaki bu erkeklerden 51’inin kimliğinin tespit edildiği belirtildi. Adamları eşine tecavüz ederken kayıt altına aldığı ve USB’de “İSTİSMARLAR” adı altında sakladığı belirtildi.

Dominique’in eşinin yemeğine Lorazepam isimli ilacı kattığı ve daha sonra da erkekleri çağırdığı belirtilirken tecavüz edenler arasında memurlar, ambulans şoförleri, askerler, gardiyanlar, hemşireler, bir gazeteci ve bir belediye işçisinin de olduğu da kayıtlara geçti.

TECAVÜZCÜLERE, “PREZERVATİF TAKMAYIN” DEMİŞ

3 çocuk babası olan ve 70’li yaşlarının başındaki adamın Avignon’da cezaevine gönderildiği belirtilirken, 50 yıllık eşi ise bu durumdan polislerin haber vermesiyle haberdar oldu. Polislerin bilgi vermesi üzerine fenalık geçiren ve sinir kriziyle bayılan kadının hayatının son dönemlerinde intihara meyilli olduğu da aktarıldı.

Kadının polise, “Bazı geceler tecavüze uğradığımı hissedip uyanırdım ama sonra bunların rüya olduğunu düşünürdüm” dedi. Dominique P’nin ayrıca evine gelen erkeklere prezervatif kullanmamaları talimatı verdiği ve 60’lı yaşlarındaki kadında dört adet cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildiği de vurgulandı.

İlginizi Çekebilir Mide bulandıran olay: Eşine ilaç içirip yıllarca erkeklerin tecavüzüne izin vermiş

İlginizi Çekebilir Tatile Türkiye'ye gelen kadın hayatının kabusunu yaşadı: Tam soyunmuştum ki...

İlginizi Çekebilir Ev sahiplerinden mide bulandıran kiralık ilan yöntemi: Genç kadınları seçip...

İlginizi Çekebilir Mide bulandıran olay: Sapık doktor mastürbasyon yapıp spermli kahveyi kadınlara vermiş

İlginizi Çekebilir Ünlü ürolog cinsel yaşamı öldüren 5 alışkanlığı sıraladı