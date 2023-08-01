Kan donduran rapor: 7 ayda 25 bin 190 kişi öldü

2003'te başlayan Irak işgali 9 yılda 4 bin 747 Amerikan askerinin hayatına mal oldu. Son verilere göre ABD'de yaşanan silahlı şiddet olaylarında son 7 ayda 25 bin 190 kişi öldü.

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ABD’de silahlı saldırı tartışmaları sürerken kan donduran bir rapor yayınlandı. ABD Silah Şiddeti Arşivi (Gun Violence Archive) verilerine göre, ABD genelinde bu yıl 11 bin 132 silahlı şiddet olayı yaşandı. Cinayet ve silahlı saldırı şeklinde ülkenin farklı bölgelerinde son 7 ayda meydana gelen silahlı şiddet olaylarında şu ana kadar 25 bin 190 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 162 kişi yaralandı.

Silahlı şiddet olaylarının kurbanları arasında 0-11 yaş arası 170 ve 12-17 yaş arası 878 çocuk bulunuyor. Her iki yaş grubunda yaralanan çocuk sayısı da 2 bin 617 olarak kayıtlara geçti. Polislerin müdahil olduğu olaylarda 34’ü polis 859 kişi hayatını kaybetti, 218’i polis 706 kişi de yaralandı.

GEÇEN YIL 44 BİN 362 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede 2022’de 44 bin 362 kişi silahlı şiddet sonucu hayatını kaybetti, 38 bin 592 kişi yaralandı. Yine geçen yıl 0-17 yaş aralığında 1683 çocuk silahlı şiddetin kurbanı oldu, 4 bin 487 çocuk yaralandı.

Silah Şiddeti Arşivi’nin son 9 yıllık kayıtlarına göre, Chicago kenti 24 binden fazla silahlı saldırı olayı ile ülkede başı çekiyor. Bu da Chicago’da günlük ortalama 7,3 silahlı şiddet olayına tekabül ediyor.

SİLAHLI SALDIRILAR TARTIŞMA YARATTI

Silah Şiddeti Arşivi’nin sitesinde “çoğunlukla bir Amerikan fenomeni” olarak nitelenen kitlesel saldırılar da ülkedeki silah şiddeti kapsamında tartışılmaya devam ediyor.

Arşivin kayıtlarına göre, bu yıl ülke genelinde 421 toplu silahlı saldırı düzenlendi, bu rakam şu ana kadar her gün ortalama 2 kitlesel silahlı saldırı olduğunu gösteriyor.​​​​​​​

Sadece bu hafta sonu ülkede düzenlenen en az 9 toplu silahlı saldırıda 5 kişi öldü, 56 kişi yaralandı. 2022’de 647, 2021’de de 690 toplu silahlı saldırı kayıtlara geçmişti.

Silah Şiddeti Arşivi, “toplu silahlı saldırı” tanımlamasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kriterlerini baz alıyor. Buna göre tek bir olayda saldırgan haricinde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı silahlı saldırılar, “toplu silahlı saldırı” olarak değerlendiriliyor.

Bu tanımlamaya kar amaçlı suç faaliyetleri, bireysel husumet veya çete olayları, aile cinayetleri ve benzeri şiddet içerikli olaylar dahil edilmiyor. (AA)

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