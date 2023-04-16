Kan dondurucu olay: Hindistan milletvekili canlı yayında öldürüldü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yaşanan şok edici olayda eski milletvekili Atiq Ahmad ve kardeşi, gazetecilerle konuşmak için durdukları sırada canlı yayında vurularak öldürüldüler.

Sozcu.com.tr

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Hindistan’da canlı yayın sırasında cinayet işlendi. Aleyhinde 100’den fazla ceza davası bulunan Atiq Ahmad ve kardeşi Eşref Ahmed, Uttar Pradesh eyaletinde, zorunlu tıbbi kontrol için polis refakatinde hastaneye götürülürken yapılan canlı yayında başlarından vurularak öldürüldüler.

Korkunç olay, Ahmad’ın oğlu Asad Ahmad’ın Uttar Pradesh polisi tarafından öldürülmesinden sadece iki gün sonra gerçekleşti.

Canlı yayın esnasında gazeteciler, Ahmad’a, oğlunun cenazesine neden katılmadığını sordu. Ahmad, gitmesine izin verilmediğini söylerken, arkasından bir tetikçi gizlice yaklaştı, doğrudan kafasına silah doğrulttu ve anında ateş ederek onu ve kardeşini öldürdü.

Saldırganlar olayın ardından polise teslim olurken Hindu milliyetçilerin Müslüman karşıtı kampanyalarında kullandığı “Jai Shri Ram” (Lord Rama’ya Zafer) sloganını attılar. Polis yetkilileri, saldırganların, motosikletlerle gelerek iki kardeşe yaklaştığını ve yakın mesafeden onları başlarından vurduğunu belirtti.

60 yaşındaki Atiq Ahmad, adam kaçırma suçundan hüküm giydikten sonra 2019’da hapis cezasına çarptırılmıştı. Muhalefet partileri ise olayı güvenlik zafiyeti olarak değerlendirerek hükümeti suçladı.