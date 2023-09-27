Kanada Başbakanı Trudeau’dan Nazi özrü: Pişmanız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Naziler için savaşan Yaroslov Hunka'nın ülke parlamentosunda "savaş kahramanı" olarak tanıtılması hakkında özür diledi. Trudeau, "Pişmanız" açıklamasında bulundu.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukraynalı Yaroslov Hunka’nın geçen hafta parlamentoda “savaş kahramanı” olarak tanıtılması ve alkışlatılmasıyla ilgili olarak özür diledi. Hunka’nın İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler için savaştığının ortaya çıkmasının ardından yaşanan bu olayın tek sorumlusu olarak Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota’yı gösteren Trudeau, bu hatanın tüm parlamentoyu ve Kanada’yı utandırdığını belirtti.

Başbakan Trudeau, parlamento üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, “Cuma günü orada bulunan hepimiz, bilmeden yapsak da ayağa kalkarak alkışladığımız için pişmanız” dedi ve bu olayın, Holocaust’ta hayatını kaybeden milyonlarca insanın anısına büyük saygısızlık olduğunu vurguladı. Trudeau, özrünü parlamentoda da tekrarladı.

NE OLMUŞTU?

Hunka’nın Nazilerin yanında savaştığı gerçeği, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin 22 Eylül’de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşma sonrasında gün yüzüne çıkmıştı. Anthony Rota, Zelenskiy’nin konuşmasının ardından Hunka’yı “savaş kahramanı” olarak tanıtmış ve ona teşekkür etmişti. Ancak parlamento üyeleri tarafından yapılan alkışlar eşliğinde Hunka’nın Nazi saflarında savaştığı bilgisi ortaya çıkınca, Rota büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Olayın ardından Rota özür dilemiş, Başbakan Trudeau ise bu olayı “utanç verici” olarak nitelemişti. Yapılan istifa çağrılarının ardından Anthony Rota, dün istifa etmişti. (AA)