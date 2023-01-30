Kanada sınırından ABD’ye düzensiz göçmen akını yüzde 743 arttı

ABD’ye düzensiz göçmen akınının, kuzeydeki Kanada sınırından 2022’nin son 3 ayında, önceki yıla kıyasla yüzde 743 arttığı belirtildi.

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Vermont eyaleti Swanton'da bulunan ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları (CPB) Birimi Şefi Robert Garcia, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, son aylarda Kanada sınırından ABD'ye yönelik düzensiz göçmen artışına dikkati çekti.

Garcia, “4 aydan kısa bir süre içinde Swanton birimince yakalanan düzensiz göçmenlerin toplamı, son iki yılda yakalananların sayısını geçti.” değerlendirmesinde bulundu.

RİSK ARTIYOR

Kış şartlarında sınırdan yasa dışı geçişlerin hayati tehlikesi olduğu uyarısında bulunan Garcia, “Belirsiz arazide dondurucu soğuklarda, henüz birkaç aylık çocuklarıyla aileler Kanada’dan ABD’ye yasa dışı yollardan geçmeye devam ediyor. Bu, sınır devriyeleri dahil olmak üzere insan yaşamına yönelik riski artırıyor.” ifadesini kullandı.

Garcia, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 1 Ekim-31 Aralık 2022 döneminde Kanada sınırından geçen düzensiz göçmenlerin sayısında yüzde 743 artış olduğunu aktararak, paylaşımında gece karlı arazide sınırı geçmeye çalışan şahıs ve grupların termal kameralarla çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.

Yerel haber portal Center Square de sadece Aralık 2022’de Swanton CBP devriyeleri tarafından Vermont sınırında Kanada'dan yasa dışı geçmeye çalışırken 411 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Swanton CBP birimi devriyelerinin, New York ve New Hampshire eyaletleri sınırlarını da kapsadığı kaydedildi. (AA)

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