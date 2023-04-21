Kanada’da 15 milyon dolarlık altın havalimanından çalındı

Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı, Ontario eyaletinde çıkarılan altınların sevkiyatında kullanılıyordu.

Sozcu.com.tr

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Kanada’da Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan 15 milyon ABD doları (yaklaşık 300 milyon TL) değerinde altın çalındığı açıklandı. Havalimanı, Ontario eyaletinde çıkarılan altınların sevkiyatında kullanılıyordu.

BBC’nin haberine göre Kanadalı yetkililer olayın pazartesi günü gerçekleştiğini duyurdu. Altını taşıyan uçak o günün akşamında havalimanına indikten sonra içindekiler güvenli bir kargo tesisine taşınmıştı.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK HIRSIZLIKLARINDAN BİRİ

Bu, Kanada tarihindeki en büyük hırsızlıklardan biri olarak kayda geçebilir. Bu büyüklükte bir soygun en son 2011 ve 2012 yıllarında 18,7 milyon dolar değerinde 3 bin ton akçaağaç şurubu Quebec'teki bir depodan çalındığında yaşanmıştı.

Müfettiş Stephen Duivesteyn, ekibinin her ihtimali incelediğini, bunun sıra dışı bir soygun olduğunu söyledi. Çalınan konteynerin yarım metrekare büyüklüğünde olduğunu belirten Duivesteyn, kargonun ağırlığını ise paylaşmadı.

Toronto Sun gazetesine göre polisler, soygunun arkasında suç örgütlerinin olabileceğini düşünüyor. Bu ihtimalin sorulduğu Duivesteyn, bu konuda bir açıklama yapmak için erken olduğunu söyledi.

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