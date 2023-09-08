Kanada’da orman yangınları hâlâ kontrol altına alınamadı

Kanada'da devam eden 1052 orman yangınından 791'i halen kontrol altına alınamadı. Yangınlar nedeniyle 232 bin kişi tahliye edildi.

Sozcu.com.tr

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Hükümetten yapılan açıklamaya göre, yangınlar nedeniyle verilen 284 talimat doğrultusunda 232 bin kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında 59 bin kişi evsiz kaldı.

Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde devam eden 1052 orman yangınından 791’inin halen kontrol altına alınamadığı belirtildi. Bakanlıktan Genel Müdür Michael Martin, yaptığı açıklamada, “Son tahminler, Kanada’nın orta kesimlerinde, Alberta’nın doğusundan Ontario’nun merkezine kadar orman yangılarının artma potansiyeli olduğunu göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık, bu yıl ülke genelinde 6 bin 174 yangın yaşandığını kaydetti. Ülkede bu sezon yaklaşık 165 bin kilometrekare alanın yandığı ve yangınların yayılmaya devam ettiği bildirildi. (AA)

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