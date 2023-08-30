Kanada’da yeni çocuk mezarları bulundu

Kanada'da eski yatılı kilise okulunda 14'ü bebeğe ait olabilecek 93 çocuk mezarı bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kanada’nın Saskatchewan eyaletinin kuzeyindeki eski bir yatılı kilise okulunda 14’ü bebeğe ait olabilecek 93 çocuk mezarı tespit edildi.

English River First Nation Yerli Bölgesi Şefi Jenny Wolverine, dün, basına yaptığı açıklamada, 1860’ta yapılan Beauval Kızılderili Konut Okulunda yeri tarayan radarın, çocuklara ait olduğu düşünülen 93 mezar tespit ettiğini, bunlardan 14’ünün bebeklere ait olabileceğini söyledi.

Wolverine, daha fazla mezar bulunmasından endişe ettiklerini ve “ulaştıkları mezar yerlerinin yürek parçalayıcı ve yıkıcı” olduğunu belirterek “Bu nihai bir rakam değil. Daha fazlasının olması yürek parçalayıcı.” dedi.

İlki 1840’ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan ve sonuncusu 1997’de kapatılan yatılı kilise okulları, 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu yerler olarak tarihe geçti. Beyaz çoğunluğun hakim olduğu topluluklara “entegre edilmek için” zorla ailelerinden ve kültürlerinden uzaklaştırılan yerli çocukların büyük kısmının kötü muameleye maruz kaldığı, açlık ve soğuğun yanı sıra cinsel ve fiziksel tacize uğradığı hatta bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığının belirlendiği öne sürüldü.

Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedinin tüm boyutları ile ortaya çıkarılması için 2008’de Kanada’da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kuruldu.

Bazı kaynaklarda kilise okullarında kalırken ölen çocukların sayısı 4 bin 200 olarak verilirken Komisyon’un raporunda, ölümlerin kilise yönetimlerince belgelenmemesi nedeniyle bu sayının 5 bin 995 olduğu kaydedildi. (AA)