Kanadalı sismoloji profesörü: En büyük depremlerden biri

Kanadalı sismoloji profesörü Edwin Nissen, Türkiye'deki depremin karada meydana gelen en büyüklerinden olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Kanada’daki Victoria Üniversitesi Yeryüzü ve Okyanus Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Edwin Nissen, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin karada meydana geldiğini belirterek “Bu şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremlerden biriydi” dedi.

Uzmanlık alanı sismoloji olan Nissen, en büyük depremlerin okyanuslarda meydana geldiğine işaret ederek “Bu depremleri kıyı kesiminde yaşayanlar hisseder ve karadaki depremlere göre daha az sallantı oluşur” ifadesini kullandı. Türkiye’deki depremin karada meydana geldiğini vurgulayan Nissen, “Bu, (7,7 büyüklüğündeki deprem) şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremlerden biriydi. Belki dünyada karada meydana gelen depremlerde ilk 5’e ya da 10’a girebilir. Bu (karada meydana gelmesi) da depremin büyüklüğüyle en çok zarara sebep olan unsurlardan biriydi” diye konuştu.

Nissen, Kuzey Anadolu Fayı’nda 1939’da meydana gelen ve 30 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan depremin ardından bu büyük depremin, Türkiye’nin en ölümcül depremi olabileceğini belirtti. Nissen, Doğu Anadolu Fayı’nda geçmişte meydana gelen depremlerin 6,8-7 civarında olduğunu anımsatarak “Aslında 6,8 büyüklüğü, ortaya çıkan enerji bakımından 7,8’lik depremden 30 kat daha küçük. 7,8 veya 6,8 büyüklüğündeki depremler arasında çok büyük bir fark var. Bu pek çok sismoloğun beklemediği büyük bir depremdi” dedi.

Nissen, Doğu Anadolu Fayı’nda 7’den büyük depremlerin 20. yüzyıl ve öncesinde meydana gelmiş olabileceğini, bu depremin tamamen beklenmedik olmasa da şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Nissen, Arap ve Avrasya levhaları arasında ise Türkiye’nin yani Anadolu levhasının sıkıştığını belirterek “Bir bakıma (Anadolu levhası) batıya doğru sıkıştırıldı. Yani, Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı arasındaki her şey batıya doğru itildi. Bu hareket, her 100 yılda bir ya da 100 yıldan daha kısa sürede bunun gibi büyük depremlere sebep olabilir” dedi. (AA)

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