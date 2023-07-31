Kanser hastası eşini öldürmekten yargılanıyordu: Hakim kararını verdi

Güney Kıbrıs'ta yaşayan 74 yaşındaki kanser hastası eşini öldürmekle suçlanan İngiliz emekli hakkında hakim kararını verdi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere, Kıbrıs Rum Kesimi’nde yaşayan emekli İngiliz David Hunter’ı konuşuyor…

2021 yılının Aralık ayında 74 yaşındaki kanser hastası eşi Janice Hunter’ı öldüren David Hunter hakkında hakim bugün kararını verdi.

Olayın yaşanmasından sonra gözaltına alınan ve iki yıl boyunca parmaklıklar arkasında yaşamını sürdüren Hunter, bugün hakim karşısına çıktı. Hunter, eşinin acısına son vermek için Janice Hunter’ı öldürdüğünü söylerken, hakim Hunter’ı suçlu buldu.

Hakim Hunter’a 2 yıl hapis cezası verirken, bu süre gözaltında tutulduğu süreden düşerek serbest bırakıldı. David Hunter, 50 yılı aşkın bir süredir birlikte olduğu Janice’in sürekli acı çektiğini söylerken, “Kendisini öldürmem için benden ricada bulundu” dedi.

Hunter, eşini elleriyle boğarak öldürmüş ve daha sonra ilaç ve alkol alarak intihara teşebbüs etmişti.

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