Kapıyı açık unuttular, döndüklerinde kabusu yaşadılar
"Güvercinler bir evde yalnız başlarına bir ay yaşarsa ne olur" sorusunun cevabı fotoğraflarla ortaya kondu.
Güvercinler Londra’da bir apartman dairesini kullanılmaz hale getirdi.
Dört hafta boyunca dairedeki her yere dışkılarını bırakan güvercinler yaklaşık 15 bin sterlinlik hasara yol açtı.
Oturma odası ve mutfaktaki tüm eşyalara pisleten güvercinlerin, ev sahiplerinin veranda kapısını açık bırakmasını fırsat bilerek eve girdikleri belirtildi.
İsmini vermek istemeyen ev sahibi “güvercinler evi yeniden dekore etmişler diye” espri yaparken, yaşanılmaz hale gelen evdeki temizlik ve dekorasyon çalışmalarının bir ay süreceği ifade edildi.