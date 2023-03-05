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Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Yayınlanma: 22:39 - 05 Mart 2023 Güncellenme:
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Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışma çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan’dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, Karabağ’daki yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu sonucu Şehriyar Alibeyli ve Eşgin Hüseynov isimli askerlerin şehit olduğunu bildirdi.

Ermenistan basınında, çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yer aldı. (AA)

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